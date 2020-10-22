Suriyeli mülteci çocukların eğitimine katkı kampanyasına davet

COVID19 hızla çocuk hakları krizine dönüşen bir sağlık krizi; okullar kapalı, dünya çapında okul çağındaki çocukların en az 3’te 1’i uzaktan eğitime ulaşamıyor ve aileler giderek artan ekonomik sıkıntılardan dolayı daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyor. Savaş ve afetlerin etkilediği ülkelerde bu durumda daha da ağır .









Sosyal Medya hesabından 'iyilik kervanına katılmaya davet' mesajı yayınlayan Platform açıklamasında ' Bu kampanya vesilesiyle toparlanan bağışları, ülkenizdeki UNİCEF temsilciliğe iletip bu güzel projenin bir parçası olabilirsiniz . Kayıp nesillerin olmaması için, Suriyeli mülteci çocukların eğitimine hep birlikte katkı verelim' denildi













İnsan Hakları konusunda bir çok sivil toplum örgütünün bir araya geldiği Peaceful Actions Platformu i #DünyaÇocukHaklarıGünü vesilesiyle bir kampanyaya destek çağrısı yaptı .