Suriyeli mülteciler çaresizlikten organlarını satıyor

Amerikan CBS News kanalı, Türkiye’de geçimini sağlamakta zorlanan ve çaresiz kalan Suriyeli mültecilerin iç organlarının karaborsada nasıl satıldığına ilişkin bir haber program yayınladı.





Üç milyondan fazla Suriyeli mülteci, ülkelerindeki şiddetten ve iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşti. Artık fiziksel olarak güvende olsalar da, finansal olarak birçoğu geçimini sağlamakta zorlanıyor. Bazıları ise ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hatta sadece kiralarını ödemek için organlarını satmak zorunda kalıyor. Amerikan CBS News kanalından Holly Williams ve yapımcı Haitham Moussa’nın “Hayatta Kalmak İçin Organ Satmak” belgeseli Türkiye’deki Suriyelilerin iç organlarının nasıl karaborsada satıldığını araştırdı.





ÇARESİZ İNSANLARA FACEBOOK ÜZERİNDEN ULAŞILMIŞ





Organ tacirleri Suriyeli çaresiz mültecilere çoğu zaman Facebook üzerinden ulaşmış ve mültecilere böbrekleri ve karaciğerleri için yüksek meblağlar teklif etmişler. Ancak çoğu zaman aldatılan bu insanlara vadedilen paralar da tam olarak ödenmemiş. CBS News’in ulaştığı Ebu Abdullah, 4 yıl önce Suriye’den kaçmış ve şimdi Türkiye’de bir metal işçisi olarak çalışmaya devam ediyor. Ekonomik sıkıntı içindeki Abdullah, Facebook’ta organları için para teklif eden bir yazı gördüğünde, böbreklerinden birini 10 bin dolara satmak için organ taciriyle anlaşmış. Böbreği alındıktan sonra aradaki komisyoncu paranın sadece yarısını ödemiş ve bir anda ortadan kaybolmuş. İletişimde olduğu telefonu kapatmış. Dahası, Abdullah’a ameliyat sonrası hiç tıbbi yardım yapılmamış ve acılarıyla baş başa bırakılmış. Kirasını ödemekte zorlanan üç çocuk annesi ve eşinden ayrı Ümmü Muhammed adlı bir kadın ise karaciğerinin yarısını 4 bin dolara satmış.





SAHTE BELGE TEMİN ETMEK ÇOK KOLAY





Türkiye’de organ ticaretinin yasa dışı olduğunu belirten CBS News, organ bağışçılarının alıcının yakın bir aile üyesi olduğunu ispatladığında buna izin verildiğini ifade etti. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda, organ tacirleri mültecilerin organların alıcısının yakın akrabaları olduklarını gösteren sahte belgelerle işlem yapmışlar. CBS News, Türkiye’de bu tür sahte belgeleri elde etmenin oldukça kolay olduğunu ve sadece 200 dolara yaptırılabildiğini tespit etmiş.