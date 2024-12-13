Suriyeli mülteciler zorla mı geri gönderilecek: AB kararını verdi!

Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ve AB Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner, AB ülkelerinin adalet ve içişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Brunner, Esad döneminin sona erdiği Suriye'deki durumun "oldukça değişken olduğunu" belirterek, mevcut koşullar altında AB ülkelerinde yaşayan Suriyeli mültecilerin zorla gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" ifade etti.





“ŞİMDİLİK ZORUNLU GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN DEĞİL”

Suriye ve sınır bölgelerinde yaşananları yakından takip ettiklerini belirten Brunner, ülkedeki durumun şu an için oldukça değişken olduğunu belirtirken, bu durumun bir yandan fırsat bir yandan da riskler barındırdığını dile getirdi.





Brunner, "Şu ana kadar iktidarın devri oldukça barışçıl olsa da yeni aktörlerin yönü ve yaklaşımı hakkında çok az şey biliyoruz. Dolayısıyla şimdilik bunun üye ülkelerde ve tüm bölgede yaşayan Suriyeliler için ne anlama geldiğine dair somut sonuçlar çıkarmanın çok zor olduğunu söyleyebilirim. Tüm Avrupa'daki Suriyeli diaspora arasında kutlamalar olduğunu söyleyebilirim. Bana göre bu aslında ilk adım olarak gönüllü geri dönüşlere odaklanılması gerektiğini gösteriyor. Bu pek çok Suriyeli için cazip olabilir ancak şimdilik zorunlu geri dönüşün mümkün olmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.





GÖNÜLLÜ DÖNÜŞE ‘MALİ TEŞVİK’

Zorunlu geri dönüşlerle ilgili dikkatli davranılması gerektiğini belirten Brunner, "Çünkü durumun ne olacağını ve yeni hükümetin ya da yeni liderlerin önümüzdeki haftalarda, günlerde, aylarda nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını henüz bilmiyoruz. Yani bu konuda karar vermek için henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.





Brunner, öte yandan Avrupa’da bulunan Suriyelilerin geri dönüşlerini desteklemek amacıyla ‘mali teşvik’ yapılabileceğini belirtti.





BAŞVURULAR ASKIYA ALINDI

Suriye’de iktidarın değişmesinin ardından Avrupa'da "Suriyelilerin geri gönderilmesi" tartışması başlamıştı. Aralarında AB üyelerinin de olduğu çok sayıda Avrupa ülkesi sığınma şartlarını yeniden değerlendireceklerini belirtirken bazı ülkeler ise mevcutta bulunan başvuruları askıya aldıklarını açıklamıştı.



