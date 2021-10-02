Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli mültecilerde ülkeye dönüş başladı /02 Ekim 2021 23:05

Suriyeli mültecilerde ülkeye dönüş başladı

İstanbul Esenyurt Belediyesi, ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen 22 Suriyeliyi sınıra gönderdi.

SHABER3.COM

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler ile çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi ‘Gönüllü Geri Dönüş’ projesi kapsamında başvuru yapan 11'i yetişkin 11'i çocuk olmak üzere 22 Suriyeliyi, otobüsle sınır bölgelerine gönderildi.


UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeliler; Halep, Şam, İdlip ve Afrin'e geçecek.

Uğurlama sırasında konuşan Belediye Başkanı Bozkurt, şunları söyledi;

* Bugün Türkiye’de yaşanan Suriyelilerin göç meselesi de yine geçmişin bir sonucu. Bundan sonraki süreçlerde de yine Anadolu coğrafyasının o engin konukseverliğini yine göstermeye devam edeceğiz.

“İNSAN EN ÇOK VATANINDA RAHAT EDER”


*Tabii her konuğun bir de gidiş süreci vardır. Zira insan en çok evinde, vatanında rahat eder. En çok orada kendini özgür hisseder. Biz de bu anlamda vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak için uzun süredir kampanyalar yapıyoruz.

* Memleketlerine dönmek isteyenlerin taleplerini aldık, alıyoruz, almaya devam edeceğiz ve bu Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine geri göndermek için organizasyon yapacağız.
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