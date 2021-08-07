Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeli şarkıcı, damadın babası Erdoğan'a 'neredesin' dedi, düğüne soruşturma açıldı /07 Ağustos 2021 12:49

Suriyeli şarkıcı, damadın babası Erdoğan'a 'neredesin' dedi, düğüne soruşturma açıldı

Suriyeli şarkıcı Ali Al Deek’in Hatay’da bir düğünde damadın babasına söylediği “Erdoğan nerede” sözleri AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret sayılarak düğüne soruşturma açıldı. Deek’in “Biz buradayız Erdoğan nerede” diye slogan arttırdığı iddia edilirken, yapılan incelemede slogan atılmadığı belirlendi.

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 Hatay’ın Samandağ ilçesine düzenlenen bir düğüne katılan Suriyeli şarkıcı Ali Al Deek, damadın babası Erdoğan Ray’a “Erdoğan nerede” diye seslenmesi sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle düğüne soruşturma açıldı.

ESED’E ÖVGÜ, ERDOĞAN’A HAKARET İDDİASI
Suriyeli şarkıcı Deek’in Samandağ’da katıldığı düğünde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Biz buradayız, Erdoğan nerede” diye slogan attırdığı öne sürüldü. Bu konu hakkında Yenişafak, Yeni Akit, Star, Türkiye gazetelerinde “büyük skandal” diye yapılan haberlerde “Şarkıcı Ali Deek’in sahnede sürekli Beşar Esed ve Türkiye düşmanı teröristlere methiyeler dizdiği” iddia edildi. Düğün hakkında soruşturma açılırken, Suriye’ye dönmesi gereken şarkıcı Deek’in Türkiye’den ayrılması soruşturma nedeniyle gecikti.

VİDEOLAR İNCELENDİ SUÇ UNSURU BULUNMADI
Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın’a konuşan düğün sahiplerinden Samandağlı iş insanı Erdoğan Ray, Arap dünyasında tanınan ve sevilen şarkıcı Ali Al Deek’in uzaktan akrabaları olduğunu, oğlunun düğünü için kendilerini kırmayıp Samandağ’a geldiğini söyledi. Ray, bahsi geçen sloganların hiçbirinin düğünde atılmadığını, sadece Arapça şarkılar söylendiğini dile getirdi. Ray, düğün hakkında soruşturma açıldığını, düğün videolarının savcılığa verildiğini, inceleme sonucunda da bahsi geçen sloganların atılmadığının anlaşıldığını ifade etti. Ray, Deek’in kendisini kastederek, “Damadın babası Erdoğan nerede, habibi (canımın içi) Mahmud nerede” dediğini kaydetti.

ERDOĞAN’A HAKARETTE ÇOCUKLARA DA SORUŞTURMA AÇILDI
2018’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilmesinin ardından, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiriler “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “hükumeti aşağılama” ile yargılanırken, 2020’de 45 bin kişi hakkında soruşturma açıldı, 9 bin 773 kişi yargı önüne çıkarıldı. Adalet Bakanlığı’nın 2020 yılına ilişkin Adli İstatistikleri’nde yer alan verilere göre, bu kişilerden 152’si yabancı uyruklu, 84’ü 12-15, 206’sı da 15-18 yaş grubunda olmak üzere 290’ı çocuklardan oluştu.
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