Samanyolu Haber /Dünya / Suriyeli sığınmacı milletvekili adaylığını geri çekti /30 Mart 2021 20:00

Suriyeli sığınmacı milletvekili adaylığını geri çekti

Almanya'da federal parlamento milletvekilliğine Yeşiller partisinden aday olan Suriyeli sığınmacı Tarık Alaows, ailesine yönelik ölüm tehditleri sonrası adaylığını geri çekti.

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Almanya'da eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimleri için Yeşiller partisinden milletvekili adayı olan Suriyeli sığınmacı Tarık Alaows adaylığını geri çekti. Alaows'un seçim bölgesi Oberhausen teşkilatından yapılan açıklamada, Alaows'un ailesine yönelik ölüm tehditleri sonrasında adaylığını geri çektiği belirtildi.

31 yaşındaki Alaows açıklamasında "Benim ve yakınımdaki insanların karşı karşıya olduğu yüksek tehdit seviyesi adaylığımı çekmemin en önemli nedeni" dedi.

Bir parti sözcüsünün verdiği bilgilere göre de, Suriyeli politikacı adaylığı konusunda ısrarcı olması halinde Suriye'deki ailesinin öldürüleceğine dair tehdiler aldı. Ancak Tarık Alaows'un kim ya da hangi çevreler tarafından tehdit edildiği açıklanmadı.

Alaows, daha önce Yeşiller'den adaylığını açıkladığı konuşmasında, "Federal parlamentodaki Suriye'den kaçan ilk kişi olarak ülkelerinden kaçmak zorunda kalan yüz binlerce kişinin ve burada bizimle yaşayanların sesi olmak istiyorum" demişti. Parti teşkilatı Alaows'un kararından üzüntü duyduklarını ifade ederek "İnsani bir sığınma ve göç politikası konusunda mücadelemizi sürdürmek için Sn. Alaows'un federal meclis adayımız olarak kalmasını isterdik" denildi.

Göring-Eckardt: "Utanç verici"

Alaows'un milletvekilliği adaylığını geri çekmesine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise, "Tarık Alaows için kendisinin ve ailesinin güvenliğini tehlikeye atmadan aday olmasının mümkün olmaması demokratik toplumumuz açısından yüksek derecede utanç vericidir" dedi. Göring-Eckardt, "Böylesi ırkçı düşmanlıklara daha etkili şekilde karşı koymalıyız" dedi.
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