Samanyolu Haber /Gündem / 'Suriyeli' tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar! /04 Mayıs 2022 14:36

'Suriyeli' tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar!

Yüksek Mahkeme, “Ülkemizde savaş var. Bizi geri gönderirseniz kötü muameleye maruz kalırız” diyerek bireysel başvuruda bulunan Suriyelilerle ilgili kararını verdi. Mahkeme, “Kötü muamele göreceklerine dair delil yok” dedi.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, çeşitli nedenlerle haklarında sınır dışı kararı verilen onlarca Suriyeli'nin ayrı ayrı yaptıkları başvuruları 13 Nisan’da karara bağladı. Karar, Suriyeliler’in ülkelerine gönderilmesinde hukuki olarak bir sorun olmadığını ortaya koyması açısından önem taşıyor.  

Sözcü'de yer alan habere göre Yüksek Mahkeme Suriyelilerin bireysel başvuru dilekçelerinde, “Ülkemizde savaş var, sınır dışı edilmemiz halinde kötü muameleye maruz kalacağız” şeklindeki beyanlarını şöyle değerlendirdi: 

DEVLETE POZİTİF YÜKÜMLÜLÜK YÜKLÜYOR

– Anayasa Mahkemesinin istikrarlı içtihadına göre Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası, gönderildikleri ülkede kötü muameleye maruz kalma riski bulunan yabancıların maddi ve manevi varlıklarının korunması yönünde devlete pozitif yükümlülük yüklemektedir.

– Bu yükümlülüğün ortaya çıkabilmesi için öncelikli olarak başvurucu tarafından savunulabilir (makul) bir iddia ortaya konulmalı, bu kapsamda kötü muamele riskine ilişkin iddialar somutlaştırılmalıdır.

SOMUT DELİL YOK 

– Somut dosyada başvurucuların sınır dışı edilmeleri hâlinde maruz kalacaklarını ileri sürdükleri riske ilişkin somut ve kişisel açıklamalarda bulunmadıkları, buna ilişkin delilleri sunmadıkları, ülkelerinin genel durumu dışında kendilerinin hangi özel durumlarının risk oluşturduğuna ilişkin somutlaştırma yapmadıkları görülmüştür.

– Açıklanan gerekçelerle başvurucunun iddialarının savunulabilir nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

HÜKÜM: SINIR DIŞI TEDBİRİNİN SONLANDIRILMASINA

Anayasa Mahkemesi, 13 Nisan 2022 tarihinde verdiği ayrı ayrı kararlarda, Ameneh Rezaei, Habibullah Bayat, Abduljabbar Alaa Rafeeq, Rahmat Shirzadi, K.H., M.H.H. ve M.S.M.Y.Z. hakkında şu hükmü kurdu:  

– Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

– Başvurucu hakkındaki sınır dışı etme işlemine ilişkin tedbirin SONLANDIRILMASINA karar verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Suriyeli' tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar! Sonraki Haber >>

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:51