'Suriyeliler' açıklaması sonrası Tanju Özcan hakkında jet soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.





BAKAN TUNÇ DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, 'Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır' dedi.





TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyeli mültecilere yönelik uyguladığı ayrımcı politikalarla ilgili konuşmuştu.





Kendisi de avukat olan Tanju Özcan, aldığı kararların hukuksuz olduğunu söylemişti.





Fatih Altaylı'ya konuk olan Özcan, "Yeterince yardım alıyorlar devletten. Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" demişti.





"YETERİNCE GİDİŞ OLMADIĞINI GÖRÜNCE, SULARINA ZAM YAPTIM"

Özcan, Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna ise şöyle cevap vermişti:





"Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine, sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten."



