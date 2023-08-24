Samanyolu Haber /Gündem / Suriyeliler ortalığı birbirine kattı /24 Ağustos 2023 01:09

Suriyeliler ortalığı birbirine kattı

Gaziantep'te motosiklet park meselesi nedeniyle Suriye uyruklu iki gurup satır ve sopalarla çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kavgayı ayıran 2 kişi yaralandı.

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İnönü Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi, işletme önüne park ettiği motosiklet nedeniyle iş yeri sahibi ile tartıştı.

ESNAF DÜKANINA SATIR VE SOPALI SALDIRI

Tartışmanın ardından kısa sürede toplanan kalabalık, esnafın dükkanına satır ve sopalarla saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan olayda şüphelilerin iş yerine gelerek satır ve sopalarla işletme sahibini darbettiği ve kavgayı ayıran 2 kişinin yaralandığı yer aldı.
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