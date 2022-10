Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy’un Şanlıurfa’da ziyaret ettiği bir at çiftliğinin görevlisi, atların yemine katıkları 'bebek mamalarını' Suriyelilerden satın aldıkları belirterek, “Suriyeliler bizimle irtibata geçiyor, 'Bizde bebek maması var, size lazımsa verebiliriz' diyorlar.







Buradaki çiftliklerin çoğu bebek mamalarını Suriyelilerden alıyor” diye konuştu. Aksoy ise Suriyelilerin kendilerine reçete ile ücretsiz verilen bebek mamalarını at çiftliklerine ve maddi zorluk çeken Türk vatandaşlarına sattığını belirterek, “İçler acısı bir durum. Suriyelilere devlet hastanelerinden aldıkları reçete ile eczanelerden ücretsiz verilen takviye gıdaları yurttaşlarımız, Suriyelilerden satın almak zorunda kalıyor” dedi.

ŞANLURFA, EN ÇOK SURİYELİNİN YAŞADIĞI 3. İL

Demokrat Parti’nin göç ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Şanlıurfa’daki bir at çiftliğini 7 Ekim’de ziyaret etti. Aksoy, ziyarete ilişkin bir videoyu bugün basınla paylaştı. Aksoy’un sohbet ettiği çiftlik görevlisi, atların yemine bebek maması kattıklarını ve bu mamaları Suriyelilerden satın aldıkları belirterek şöyle konuştu:İlay Aksoy, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İçler acısı bir durum. Suriyelilere devlet hastanelerinden aldıkları reçete ile eczanelerden ücretsiz verilen takviye gıdaları yurttaşlarımız, Suriyelilerden satın almak zorunda kalıyor. Suriyeliler yalnızca at çiftliklerine değil, bu ücretsiz mamaları Türkiye vatandaşlarına da satıyor. Ekonomik kriz bu noktaya geldi" dedi.Göç İdaresi Başkanlığı’nın 8 Eylül tarihinde açıkladığı son verilere göre; Suriyelilerin en yoğun yaşadığı iller sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Ankara. On ilde toplam 2 milyon 830 bin 751 Suriyeli yaşarken geriye kalan 824 bin 738 Suriyeli 71 farklı şehre dağılmış durumda.Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olarak 551 bin 198 kişiyle İstanbul öne çıkarken bu kenti Suriye’ye sınırı bulunan Gaziantep 465 bin 756 kişi ve Şanlıurfa da 383 bin 720 kişiyle takip ediyor.