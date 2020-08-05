Samanyolu Haber /Gündem / 'Suriyelilerin araçları bedava muayene oluyor' diyen Özdağ'a cevap /05 Ağustos 2020 12:29

'Suriyelilerin araçları bedava muayene oluyor' diyen Özdağ'a cevap

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın paylaştığı 'Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor' haberiyle ilgili açıklama yaptı.

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, Suriyelilerin sahip oldukları araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV), muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü olduğu bildirildi.

Genel Müdürlük, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın bir internet sitesinin haberini Twitter'dan "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" ifadesiyle paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

?Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir" ifadesine yer verildi.

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