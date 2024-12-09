Suriye'nin bayrağı değişti; İşte yeni bayrak ve anlamı!

Suriye'deki uzun yıllardır süren iç savaş Beşar Esad'ın düşmesiyle yeni bir dönüm noktasına geldi. Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki muhalifler eski bağımsızlık bayrağını yeniden göndere çekti. Bayrak özellikle Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından kontrol edilen bölgelerde dalgalanıyor.





Bu bayrak 1932'deki bağımsızlık dönemi simgelerini taşıyan yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı renklerinden oluşuyor. Bayrağın ortasında ise üç kırmızı yıldız yer alıyor.





MUHALİFLERİN KULLANDIĞI 3 YILDIZLI BAYRAK

Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı bayrak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilk bayrağıdır ve en kısa kullanımı ile 1961'den 1963'e kadardır. Aynı zamanda devam eden Suriye İç Savaşı sırasında Suriye Muhalefeti'nin bayrağı olmuştur.





Yeni bayrak Suriye halkının özgürlük ve bağımsızlık arzusunun bir simgesi olarak kabul ediliyor. Esad yönetimine karşı çıkan gruplar bu bayrağı ülkenin geleceği için bir umut ışığı olarak benimsiyor.





YILDIZLAR NEYİ TEMSİL EDİYOR

Bayrağın tasarımında üç kırmızı yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Suriye'deki farklı etnik ve dini grupların birliğini temsil etmek için eklendiği kabul görülüyor.





Bayrağın kullanımı 2011'den itibaren Esad'a karşı başlayan halk ayaklanmasının simgesi haline geldi. İç savaşta muhalifler bu bayrağı Suriye'nin özgürlüğünü ve Esad yönetiminin sonunu işaret eden bir sembol olarak benimsemişti.







