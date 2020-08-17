Suriye'nin kuzeyinde ABD-Suriye gerilimi

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı yakınlarında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunu ait iki helikopter Suriye ordusuna ait kontrol noktasını vurdu.





Açılan ateş sonucu bir Suriye askerinin öldüğü, 2 askerin yaralandığı öğrenildi.





Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre ise ABD’ye ait insansız hava aracından ateş edildi.





BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR





El İhbariye televizyonunun haberine göre, ABD’ye ait bir insansız hava aracıyla Kamışlı’nın güneydoğusundaki Tel el Zahab yerleşim biriminde bulunan Suriye ordusuna ait bir mukavemet noktasına saldırıda bulunuldu.





Saldırının Suriye askerlerinin ABD devriyesinin geçişine izin vermemesi sonrasında gerçekleştirildiği belirtildi.