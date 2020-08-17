Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'nin kuzeyinde ABD-Suriye gerilimi /17 Ağustos 2020 14:29

Suriye'nin kuzeyinde ABD-Suriye gerilimi

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı yakınlarında Amerikan birlikleri ile Esed rejimine bağlı kuvvetler arasında sıcak çatışma.

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı yakınlarında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunu ait iki helikopter Suriye ordusuna ait kontrol noktasını vurdu. 

Açılan ateş sonucu bir Suriye askerinin öldüğü, 2 askerin  yaralandığı öğrenildi.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre ise ABD’ye ait insansız hava aracından ateş edildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

El İhbariye televizyonunun haberine göre, ABD’ye ait bir insansız hava aracıyla Kamışlı’nın güneydoğusundaki Tel el Zahab yerleşim biriminde bulunan Suriye ordusuna ait bir mukavemet noktasına saldırıda bulunuldu.

Saldırının Suriye askerlerinin ABD devriyesinin geçişine izin vermemesi sonrasında gerçekleştirildiği belirtildi.
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