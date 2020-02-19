Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'nin kuzeyinde Türk lirası kullanılmaya başlandı /19 Şubat 2020 21:40

Suriye'nin kuzeyinde Türk lirası kullanılmaya başlandı

Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde kontrol edilen kentlerden birisi olan Azez'de Türk Lirası'nın kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

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Suriye'nin kuzeyindeki Azez kentinde yaşayanların günlük hayatta Türk Lirası'yla alışveriş yapmaya başladığı öğrenildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye'nin 2016'da düzenlediği askeri harekatla birlikte girdiği kentlerden biri olan Azez kentinde günlük hayatta Türk Lirası kullanılıyor.

Reuters'a konuşan Azezli fırıncı Hüssem Şamo, Suriye Lirası'nda yaşanan değer kaybından dolayı ekmeği müşterilerine Türk Lirası üzerinden sattığını kaydetti.

Azez'de yaşayanların Suriye Lirası'nın ülkede savaşın başladığı 2011 yılından bu yana değer kaybetmesinden dolayı bugün ekmeği, gazı, kıyafeti ve hatta altın takıları Türk Lirasıyla satın aldığı belirtiliyor.

Şamo, "Ekmeğin fiyatının sabitlenmesi nedeniyle müşteriler, Türk Lirası kullanarak kazançlı durumda oluyorlar. Türk Lirası'ndan başka bir para birimi kullanmıyoruz" diye konuştu.

Azez'de bulunan kıyafet mağazalarının, kuyumcuların ve toptancıların da Türk Lirası'na geçtiği belirtilirken, ajansa konuşan kuyumcu Fevzi Kano, Türk Lirası'na geçişin "Türkiye'yle uzlaşma" anlamına gelmediğini söyledi.

Kano, "Ekonomimizi geliştirmek amacındayız. Suriye Lirası istikrara kavuştuğu anda eski usüle döneriz" dedi.

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