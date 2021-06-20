‘Suriye'nin yağmalanmasında inanamayacağınız isimler var’

Akinan, Suriye'deki sanayi tesislerinin ve zeytinyağının yağmalandığını anlattı ve bir gazetenin Ankara temsilcisinin eşinin bu işin içinde olduğunu söyledi.Akinan, “İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında, çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor” dedi.





Serdar Akinan, şunları anlattı:





"Ben bir belgeselle uğraşıyorum, IŞİD belgeseli, Türkiye'ye IŞİD saldırıları gibi bir şey. 15 gündür ben bölgede, Güneydoğu'da geziyorum. Öyle şeyler konuşuluyor ki... Araziye çıkınca görüyorsun. İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında, çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor. Fabrikayı yağmalamış. Gidiyorsun, çok üst düzey bir, çok üst düzey bir adamın oğlu, PKK'nin kontrol ettiği... (Araya girilip hangi gazeteci olduğu soruluyor) Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin yağmalanmasındaki şirketin sahibi adam ya... Bir sanayi bölgesi, insanlığa karşı suçlarda yargılanacak boyutta. Bir ülkenin bir sanayi tesisini, ya İzmit bölgesini yağmalıyorsun... Suriye'nin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu bölge yağmalandı. Sökülüp fabrikalar getirildi. Bu operasyonu yapan firmanın sahibinden bahsediyorum. Bunun Ankara'daki ilişkileri kim. Bunun eşi, gazeteci hanımefendi kimlerle ne kadar ilişki içinde.





Onu geç, petrol ticareti şu anda... Güneydoğu kaynıyor. Petrol ticareti yapılıyor Güneydoğu'da. Şu anda Suriye'nin kuzeyindeki petroller, ABD şirketleri, oradan Barzani üzerinden geliyor. Barzani'nin kontrolündeki bölgelerden petrol Türkiye'ye geliyor. Ya zeytinyağı işi var inanamazsın. Şu anda zeytin ağaçların söküp getiriyorlar. Zeytinyağı işini yapan firma bir bakanın kardeşi. Tonlarca zeytinyağı yağmalanıyor, getiriliyor satılıyor.





Neler konuşuluyor. Bölge kaynıyor ya. Bunlar oradaki bürokratlarla konuşuyorum, daha önceden tanıdığım güvenlik aygıtı içindeki insanlar, hem uzman hem de devletin hakikaten yıllardır gelmiş silsile içinde önemli kilit noktasında insanlar. Bir muhabbetim var, 30 yıllık gazeteciyim. Anlatıyor, ya sorma diyor, inanılmaz şeyler oluyor burada diyor. Veyis Ateş'i biz konuşuyoruz. Veyis Ateş sinek. Turbun büyüğü heybede. Neler var. Bütün bu resme baktığımda bir çöküş yaşanıyor şu anda…”