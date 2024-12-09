Samanyolu Haber /Dünya / Suriye'nin yeni Başbakanı belli oldu /09 Aralık 2024 17:29

Suriye'nin yeni Başbakanı belli oldu

Suriye'nin yeni Başbakanı belli oldu. 1 saatlik bir görüşme sonucu seçilen Başbakan, geçiş hükümetinden sorumlu olacak.

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Suriye'de HTŞ'nin yönettiği Kurtuluş Hükümeti, yeni Suriye Başbakanını seçti. Muhammed el-Beşir, yeni Suriye Başbakanı olarak hükümet kurumlarından sorumlu olacak ve yeni bir kabineyi toplayacak.

Al Jazeera'nın aktardığına göre eski Başbakan Muhammed el Celali, HTŞ lideri Ahmed el Colani ve yeni Başbakan Muhammed el-Beşir, 1 saat süren bir toplantı sonrasında bu karara vardı.

Beşir, geçiş hükümetinin sağlıklı ve kansız bir şekilde geçişini ve yeni hükümetin tüm gruplar için adil olmasını sağlayacak.

Hükümetin, gelecek yıldan uzun bir süre boyunca faaliyet göstermesi bekleniyor. Doha'ya katılan Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Hadi el-Bahra, bu zirvede geçiş sürecinin yaklaşık 18 ay süreceğini aktarmıştı.
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