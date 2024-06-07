Sürpriz anlaşma: Ersun Yanal geri döndü

Başkan Elaldı, Ersun Yanal ile anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.





Amedspor, teknik direktörlük koltuğunu Ersun Yanal'a emanet etti.TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor, 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, iki gün süren görüşmeler sonucunda, Ersun Yanal ile el sıkışıldı. Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Yanal, son olarak Alanyaspor'u çalıştırdı ve Nisan 2023'ten beri hiçbir takımda görev almadı.11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, Ersun Yanal ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı duyuruldu.Kariyerinde Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Antalyaspor gibi takımlarda görev yapan Yanal, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nın başında yer aldı.Yanal, son olarak yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyordu.Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal ise, şu ifadeleri kullandı:Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli.