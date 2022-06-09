Samanyolu Haber /Gündem / Sürpriz buluşmadan flaş kulis: Erdoğan ve Bahçeli seçim kabinesi kurmakta hemfikir /09 Haziran 2022 16:21

Sürpriz buluşmadan flaş kulis: Erdoğan ve Bahçeli seçim kabinesi kurmakta hemfikir

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün bir araya geldikleri toplantıda seçim kabinesi konusunda anlaştığı ileri sürüldü.

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Halk TV yazarı Can Coşkun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin kulisine değindiği yazısında, iki liderin gündeminde başkan adaylığının olmadığını belirtti. Coşkun, eski bir AKP'li vekil ile yaptığı konuşmaya ait kulis bilgisini bugünkü köşesine taşıdı. 

Coşkun'un aktardığına göre, eski vekil, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "seçim kabinesi kurmakta hemfikir olduğunu" söyledi. Eski vekil ayrıca, seçime kadar toplamda beş bakanın değişeceğini ileri sürdü.

Coşkun, iktidar kulislerinde Erdoğan'ın kendi adaylık sürecinden öte kabineye dair planlarına yoğunlaştığının konuşulduğunu yazdı.

Coşkun'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önümüzdeki aylarda Gelecek Partisi'ne katılması neredeyse kesin olmakla birlikte halen AKP'de siyaset yapan eski milletvekili şöyle dedi:

'Sayın Erdoğan kafasında yeni kabineyi kurdu. Millet İttifakı'na adayı açıklatıp, değişmiş kabinesiyle seçim ilanı yapmak isteyecek. Bahçeli'ye yaptığı son ziyaret, harekattan ziyade kabine sohbetiydi. İki lider seçim kabinesi kurmakta hemfikir. Sönük bulunan kabinede sonbahar gelmeden en az üç değişiklik olacak'.

Yine aynı isme göre seçim kabinesi, söylem olarak da böyle tanıtılacak. Ayrıca kendisi seçime kadar toplamda en az 5 bakanın değişeceğini söylüyor. Koltuk detayı ise vermiyor."
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