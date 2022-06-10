Sürpriz 'bütçe fazlası' erken seçim habercisi mi?

Hazine mayısta 149,2 milyar TL ile rekor nakit fazlası vermişti. Önceki ay 43,7 milyar lira açık oluşmuştu. Yüksek gelir, Merkez Bankası aktarımları, KDV ve vergi tahsilatındaki yükseliş, bankaların kurumlar vergisi ve diğer vergilerin artışından sağlandı.



Buna karşılık Hazine borçlanmayı da hızlandırdı. Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre bazı gözlemciler, yüksek gelire rağmen, yüksek borçlanmayla elde edilen toplam tutarların, olası bir seçim öncesi kullanılacak kaynak biriktirme amaçlı olduğu yönünde yorumlarda bulunuyor. Ocak-mayıs döneminde yeni iç borçlanma tutarı 233 milyar 586 milyon TL’ye ulaşmış durumda.



Diğer yandan, harcama artışındaki hızlanmanın ilk işareti martta görülmüştü.



Mayıstaki bütçe gerçekleşmeleri, yüksek gelirlerin harcanmasının hızlanması ya da frene basılması yönünde ikinci işaret olacak. Hazine’nin gelirlerdeki artışla birlikte borçlanmayı da hızlandırmasının 2022 içinde bir seçim yapılabileceği yönündeki spekülasyonları da artırdı.