Samanyolu Haber /Politika / Sürpriz S-400 çıkışı /15 Aralık 2020 13:56

Sürpriz S-400 çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Rus hava savunma sistemi S-400 sebebiyle Türkiye'ye dönük müeyyide kararı almasını kınadı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'ü almasına yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) müeyyide kararına dair, "Derin bir endişe ile karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz." dedi.

"EN KISA ZAMANDA KULLANILIR HÂLE GETİRİLMELİ"

"S-400'lerin alımı, Türkiye'nin egemen kararıdır. O sebeple yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz." diyen Çeviköz, "Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hâle getirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Çeviköz, Twitter hesabında, ABD'nin yaptırım (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişe ile karşıladıklarını ve bu kararı şiddetle kınadıklarını belirtti.

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