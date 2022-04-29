Samanyolu Haber /Gündem / Sürpriz Yumurta ‘vakası’ 11 ülkeye yayıldı /29 Nisan 2022 11:17

Sürpriz Yumurta ‘vakası’ 11 ülkeye yayıldı

Kinder çikolatalarda tespit edilen salmonella bakterisinin görüldüğü ülke sayısı 11’e vaka ise 151’e çıktı. GMO İstanbul Şubesi’nden yapılan açıklamada bakanlığın ülkedeki duruma dair şeffaf olmadığına dikkat çekildi.

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SALMONELLA enfeksiyonu krizi büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Belçika’da Kinder çikolata ürünlerinin fabrikasında salmonella bakterisi tespit edilmesinin ardından 11 ülkede 151 vaka bildirildiğini açıkladı. DSÖ, İngiltere’nin kendilerine salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart’ta ilk defa bilgi verdiğini ve salgının 25 Nisan itibarıyla Kinder çikolatalarına dayandığını ifade etti.

Vakaların yüzde 89’unu 10 yaş altı çocukların oluşturduğu açıklanırken 21 vakada kusma, mide bulantısı ve kanlı ishal gibi ağır belirtilerin görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Salmonella enfeksiyonu kaynaklı can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, insan vücuduna bulaşan salmonella ile aynı genetik yapıya sahip bakterilerin Belçika’nın Arlon kentindeki Kinder fabrikasında, hammadde içeren bazı tankerlerde tespit edildiği aktarıldı. Fabrikada gerekli hijyen tedbirleri alınıp ürünlerdeki salmonella testinin negatif çıkması sonucu fabrikada üretilen Kinder ürünlerinin Avrupa’ya ve dünyaya dağıtıldığı kaydedildi.

Vakaların ülkelere göre dağılımı şöyle:

•İngiltere: 65

•Belçika: 26

•Fransa: 25

•Almanya: 10

•İrlanda: 15

•İsveç: 4

•Hollanda: 2

•Lüksemburg, Norveç, İspanya ve ABD’de ise birer vaka

ŞEFFAFLIKTAN UZAK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İstanbul Şubesi, çikolatalarda tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin ülkede yürütülen sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın şeffaflıktan uzak olduğu vurgulandı: “Daha olayın boyutu bilinmiyor, kamuoyu açıklaması da yok. Bakanlık bütün ihtimalleri göz önüne alarak halk sağlığını önceliğinde tutacak eylem planını şeffaf bir şekilde devreye almalıydı. Yeterli sayıda gıda mühendisinin Bakanlığın kontrol bünyesinde çalışması halinde sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de okullarda, sahil marketlerinde, otoyollardaki outletler, AVM ve benzeri yerlerde taranması çok daha kolay ve hızlı olurdu.”

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 19 Nisan’da, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Bazı Avrupa ülkeleri de salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.
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