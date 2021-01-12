Sürpriz ziyaretin sebebi 3 başlık mı?

Gazeteci Mustafa Balbay, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında derin görüş ayrılıkları olduğunu iddia etti.





Balbay'ın bugün Cumhuriyet'te yayımlanan makalesinde, "Erdoğan’la Bahçeli 'yol arkadaşı' değil, 'dava arkadaşı' da değil. Sadece iktidar birlikteliği. Zira 'iktidar ortaklığı' da değil." ifadelerine yer verildi.





Balbay'a göre Cumhur İttifakı'nın iki ortağı arasında üç başlıkta ihtilaf var: 1) Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması. 2) İyi Parti’nin yanaştırılması. 3) Sistem değişikliği.





Bahçeli, HDP için "Derhal kapısına kilit vurulmalıdır." ifadesini kullanmış, Erdoğan buna karşı olduğunu parti sözcüleri üzerinden dile getirmişti.





"ERDOĞAN NE YAPIP EDİP AKŞENER'İ CUMHUR'A ÇEKMEKTEN YANA"





AKP ve MHP arasında İyi Parti'ye bakışın farklı olduğu belirtilen makalede, "Erdoğan ne yapıp edip İyi Parti’yi Cumhur’a çekmekten yana. Bahçeli de Cumhur’un içine çekmekten çok MHP’nin içine çekmekten yana. Bahçeli, Meral Akşener’i 'büyütecek' bir adımı istemiyor." tespitinde bulunuldu.





Makalede, "Erdoğan, İyi Parti Cumhur’a gelmese bile Akşener’in parlamenter sistem hassasiyetlerine yanıt vererek Millet İttifakı’ndan çekmeyi seçimlik taktikler arasında değerlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.