Samanyolu Haber /Politika / 'Sürtük' lafından sonra ah çekip 'Çok üzgünüm' diyen AKP'li kim? /06 Haziran 2022 08:58

'Sürtük' lafından sonra ah çekip 'Çok üzgünüm' diyen AKP'li kim?

Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yakın çevresinde bulunan, AKP'de önemli görevlerde bulunmuş ismin 'sürtük' çıkışından dolayı çok üzgün olduğunu aktardı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için kullandığı 'sürtük' ifadesi, kamuoyunda tepkilere yol açtı. Bu süreçte iktidar çevresindekilerin suskunluğu dikkati çekerken, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek partililerin rahatsızlığını ortaya koyan bir yazı kaleme aldı  .

AKP'nin önemli isimlerden biriyle telefonda konuştuğunu söyleyen Zeyrek, ismini vermediği bu kişi için "Kendisi Profesör aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la geçmişte yakın görüşen, AK Parti'de önemli görevlerde bulunmuş bir isim" bilgilerini paylaştı; ardından şunları kaydetti:

'NEREYE GİDİYORUZ BÖYLE?'

"Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılan kadınlar için kullandığı 'sürtük' küfrüne yönelik yazımı okumuş. Yorumlarıma katılıyormuş. 'Bu nasıl bir şeydir. Çok üzgünüm çok… Nereye gidiyoruz böyle?' diyerek doğrudan girdi söze…

Entelektüel kapasitesine, hukuka ve adalete bağlılığına duyduğum saygıdan kendisine hep 'Hocam' diye seslenirim.

'Hocam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasını dinlediniz mi? Savunmuş bu sözcüğü' dedim.

(Erdoğan şöyle demişti: 'Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik.')

'KİM VERİYOR BU AKILLARI, PARTİDE DE KİMSE TASVİP ETMİYOR BÖYLE ÇIKIŞLARI'

Telefondan duyup hissedebildiğim bir ah çekti.

'Sorma, çok üzgünüm. Milleti bu seviyede göstermek doğru değil. Kim veriyor bu akılları bilmiyorum ki? Partide de kimse tasvip etmiyor böyle çıkışları. Cenazeye gidiyorum, pazara gidiyorum. Etrafımızı sarıyorlar. Herkes şikayetçi' dedi.

'İbrahim değildir her halde. O sevmez böyle şeyleri' diye devam etti. Kastettiği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dı."
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