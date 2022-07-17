'Sürtük'çüler 'Hanım Kız'ı beğenmedi!..

SÜRTÜK TEPKİSİ YAĞDI









Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevirmenine ‘hanım kız' demesine tepki gösterdi. Varank, “Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadını hanım kız diyerek küçümseyen Kemal Kılıçdaroğlu, rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?” ifadelerini kullandı.Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre çok sayıda siyasetçi ve yurttaş, Varank'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine ‘sürtük' ve ‘çürük' demesini hatırlattı, tepki gösterdi. CHP İstanbul Kadın Kolu İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Asıl rezil ‘Sürtük' kelimesine alkış tutup, ‘Hanım kız' kelimesini aşağılayıcı bulandır…” denildi. CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, “Mustafa Varank, bilmiyorsan öğren; bir kadına ‘hanım kızımız' demek saygı ifadesidir. Sürtük demek ise küfürdür, hakarettir, suçtur” dedi. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ise “Ulu lideriniz kadınlara sürtük derken, ‘kadın mı kız mı' derken, Beşiktaş iskelesine çıkan kadınları izlediğini söylerken bu hassasiyet neredeydi?” diye sordu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nden çıkan F-16 kararı üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. CHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Halkım, Daha NATO'daki imzanın mürekkebi kurumadan Finlandiya ve İsveç'ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan'ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz. Yatırımcılarından (sahiplerinden) biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, uçakları nerede kullanıp nerede kullanamayacağımıza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz. Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor.”AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımındaki “Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir” sözlerine tepki gösterdi. Çelik, “Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir. Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz” dedi.