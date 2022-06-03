'Sürtük'ün yankıları devam ediyor ama AKP'den tık yok

'KENDİ MAHALLESİNDEN KİMSE TEPKİ GÖSTERECEK Mİ?'





'HEPSİ ÜÇ MAYMUNU OYNUYORDU'





'AK PARTİ'NİN VİCDANI' GİBİ SIFATLARLA ANILAN İSİMLERDEN DAHİ TIK YOK'





Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemcileriyle ilgili kullandığı "Düşünün Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük, bunlar için ulu mabed nedir, ne değildir, öyle bir şey yok" ifadesinitaşıdı .Bunların yenilir yutulur laflar olmadığını dile getiren Zeyrek, "Üstelik spontane değil, bizzat konuşma metnini hazırlayanlar tarafından metne yerleştirilmiş, promptera yansıtılmış ve Cumhurbaşkanı tarafından içtenlikle okunmuştu" diye yazdı; ardından şunları kaydetti:"– Yalandı çünkü: Tıpkı 'Kabataş'ta türbanlı bacımızı dövdüler, üzerine işediler' yalanı gibi 'Camide bira içtiler' iddiasının da yalan olduğu daha önce ispatlanmıştı. 'Türbanlı bacımız' yalanını kamera görüntüleri, 'Camide bira içtiler' yalanını ise bizzat caminin imamı ortaya çıkarmıştı.– Küfürdü çünkü: 'Sürtük' kelimesinin ne anlama geldiğini, o küfürü metne yazan da ve promptera yansıtan da okuyan da gayet iyi biliyordu.Bir büyük yalan ile bir ağır küfür içeren bu cümlelerin karşı mahallede büyük tepki görmesi kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Ancak ben, 'kendi mahallesinden kimse tepki gösterecek mi?' diye bekledim. Belki vicdanlı biri çıkıp, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışmadı' derdi.'Aslında şunları kastetmişti, şöyle demek istemişti' diye kıvırmaya dahi cesaret edememişlerdi. Hepsi üç maymunu oynuyordu. Sanki görmemişlerdi, duymamışlardı, bilmiyorlardı!Zaman zaman eleştirel tavırlarıyla karşımıza çıkan ve 'AK Parti'nin vicdanı', 'Cumhurbaşkanı'nın AK sakallısı', 'AK Parti'deki vicdanlı siyasetçi' gibi sıfatlarla anılan isimlerden dahi tık yoktu. Hepsi suspustu.O beylerin/hanımların televizyon tartışmalarına baktım hemen. Kimi Suriye'nin kuzeyine yapılacak askeri operasyonu ileri sürerek, kimi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan soruları anımsatarak, kimi sessizliğe bürünerek gündemi değiştirmeye çalışıyordu. (...)"