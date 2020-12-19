Samanyolu Haber /Dünya / Sürü bağışıklığı planının başarılı olmadığı İsveç'te yeni virüs tedbirleri gündemde /19 Aralık 2020 00:02

Sürü bağışıklığı planının başarılı olmadığı İsveç'te yeni virüs tedbirleri gündemde

Koronavirüs salgınının başında sürü bağışıklığı politikasının izlendiği İsveç'te söz konusu adım başarılı olmayınca yeni tedbirlerin alınmasının gündeme geldiği ifade ediliyor.

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İsveç’te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede 'sürü bağışıklığı' stratejisinin başarısız olması nedeniyle yeni tedbirler alındı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, düzenlediği basın toplantısında, son aylarda Covid-19 nedeniyle artan vakalara ve ölümlere dikkati çekerek, toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Mağazalarda yılbaşı indirimlerinin olmayacağını belirten Löfven, "Pandemi tedbirleri çerçevesinde yılbaşı indirimleri olmayacak. Restoranlarda bir masada sadece 4 kişi oturabilecek, saat 20.00'den sonra içki satışı yapmayacak" dedi.

Löfven, önlemlerin 24 Aralık ile 24 Ocak arasında uygulanacağını kaydetti. 

'Sürü bağışıklığı' stratejisi başarısız oldu

İsveç hükümetinin Covid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda Covid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirilmişti.

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı" ifadeleri kullanılmıştı.
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