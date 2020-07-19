Suruç Katliamı tanığı anlattı

Katliamın tanıklarından DBP yöneticisi Mehmet Koşti, bombalı saldırının ardından yaralıların taşınmasının engellendiğini ve yaralılara yardım etmeye çalışan insanlara biber gazıyla müdahale edildiğini söyledi. HDP'li Suphi Koçyiğit de yaşananları "Yardımların önü kesilmese birçok can kurtarılacaktı" diye anlattı.







Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) çağrısıyla Kobane’deki çocuklara oyuncak götürmek üzere Urfa’nın Suruç ilçesi Amara Kültür Merkezi’nde bir araya gelen gençlere yönelik 20 Temmuz 2015 tarihinde yapılan bombalı saldırıyla ilgili yargılamada bir yol alınmadı. Katliamın yıldönümünde olayın tanıklarından olan HDP Suruç İlçe Eşbaşkanı Suphi Koçyiğit, yaralıların kurtarılmasında geç kalındığını, sivil yardımların engellendiğini anlattı.





Koçyiğit, şunları söyledi:





“Gençler geldi ve basın açıklaması yapmak istediler. O ara bir ses geldi. Sonra o şiddetli patlama meydana geldi. O ara hiçbir şey göremedim. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Patlama olduktan sonra ilk olarak Emniyet Müdürü’nü aradım. Ve patlamanın yaşandığını söyledim. Patlamayı duyan herkes gelmeye başladı alana. Ama izin verilmedi. Yine ambulans çok geç geldi. Yardım etmek isteyen insanlara gaz sıkıldı. Yani aslında yardımların önü engellenmeseydi belki de birçok can daha kurtarılacaktı.”





DBP yöneticisi Mehmet Koşti de o gün yaşanılanları şöyle anlattı:





“Bir anda patlama yaşandı. Her yeri ateş sardı. Ardından ortalığı duman kapladı. Yaralılar çoktu. Yaralıları hastaneye kaldırmaya çalıştığımızda engel olundu. Alana ambulansın girmesine izin vermiyorlardı. Sivil araçlarla yaralıları taşıdık. Patlamadan sonra halk alana aktı. Yaralılar sivil araçlarla taşınmaya başlanınca havaya ateş açıldı. Sivil araçlarla yaralı taşımamız engellendi. Yaklaşık iki saat sonra ambulanslar geldi. O esnada yaralılara yardım etmeye çalışan insanlara biber gazı sıkıldı. Yaralılar orada çok bekledi. Fazlasıyla kan kaybettiler. Çok fazla yaralı vardı. Yani müdahale olmasaydı belki de yaşamını yitirenlerin sayısı 33 olmazdı. Daha az olabilirdi. Çünkü çok fazla kan kaybettiler.”