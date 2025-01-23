Samanyolu Haber /Gündem / Sürücüler dikkat: Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! /23 Ocak 2025 20:01

Sürücüler dikkat: Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek!

Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenleme ile birlikte trafikte saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetine el konulacağını açıkladı.

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ceza oranında artışa gidilecek durumlara yönelik yeni bilgiler paylaştı.

Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaların önemli ölçüde ağırlaştırılacağını belirten Erdoğan, milyonlarca sürücüyü ilgilendirecek değişiklik hakkında detay verdi.

SALDIRMAK İÇİN ARACINDAN İNEN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak yeni mevzuata göre trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inen şahısların ehliyetine el konulacak.

Ayrıca asker uğurlama, düğün kutlaması vb. durumlarda silah sıkanlara ve trafiği kapatanlara ağır cezalar uygulanacak.

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Erdoğan, sabıkalı kişilere yönelik de kapsamlı değişikliklere gidileceğini belirterek, "Adli sicil kayıtlarının silinme sürelerini kısaltacak; ceza mahkumiyetlerinin adli sicile kaydedilmesinde çocuklar lehine farklı düzenlemelere gideceğiz. Aynı şekilde, çocukların adli süreçlerde korunmasına yönelik mekanizmaları daha da güçlendirecek ve çocuklar için onarıcı adalet uygulamalarını devreye alacağız." ifadelerini kullandı.
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