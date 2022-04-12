Samanyolu Haber /Teknoloji / Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur? /12 Nisan 2022 09:31

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco kentinde polisin, The Cruise şirketi tarafından işletilen otonom bir aracı yakalamaya çalıştığını gösteren video, gelecekte sıkça karşılaşabileceğimiz bir duruma işaret ediyor.

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Nisan ayı başında yayımlanan videoda polis memurları, kırmızı ışıkta bekleyen ancak farları yanmayan bir araca yaklaştıklarında otomobilin içinde konuşacak kimseyi bulamıyor.

Kısa süre sonra uzaklaşan otonom araba, ileride dörtlüleri yakarak sağa yanaşıyor. Takip eden polisler, duran aracı dışarıdan incelemeye başlıyor. Aracın kapısını açamayan polis memurları bir yerleri arayarak bilgilendirmede bulunuyor.

Twitter'da videoyu paylaşan bir kullanıcı "geleceğe hoş geldiniz" yorumunu yaptı. Videoda, olayı izleyen etraftan birisi 'içinde kimse yok, çılgınlık' diyor.

Aracı işleten Cruise şirketi, yaptığı açıklamada, sürücüsüz otomobilin ışıklardan hemen sonra polisin endişelerini gidermek için güvenli bir yere çekerek görevini beklendiği gibi yerine getirdiğini belirtti.

Açıklamaya göre, araç durduktan sonra polis şirketle irtibata geçti ve herhangi bir ceza kesilmedi.

The Guardian'a konuşan bir şirket sözcüsü, "insan hatası" nedeniyle aracın farlarının seyir halindeyken çalışmadığını, ancak daha sonra sorunun çözüldüğünü söyledi. Sözcü ayrıca, otomobilin üzerinde polisin arayabileceği gerekli irtibat numaralarının bulunduğunu açıkladı.

Geçen yıl yine ABD'de Waymo'ya ait bir sürücüsüz araç bir kavşakta sıkışmış, şirketin gönderdiği yardım ekipleri araca yaklaştığında, otomobil aniden kalkışa geçerek trafiği kitlemişti.
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Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

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