Samanyolu Haber /Teknoloji / Sürücüsüz giden ve bu sırada size PlayStation oynama imkanı sunan bir elektrikli otomobil geliyor /23 Kasım 2022 12:10

Sürücüsüz giden ve bu sırada size PlayStation oynama imkanı sunan bir elektrikli otomobil geliyor

Sony ve Honda’nın yakında resmi olarak tanıtmaları beklenen otonom elektrikli araçları için çarpıcı iddia: PlayStation 5...

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Sony Honda Mobility ortak girişim liderleri, Tesla'nın elektrikli araçlarını en azından eğlence tarafında geçmek istiyor. Öyle ki, yakında piyasaya sürmeyi planladıkları elektrikli otomobillerinde bir PlayStation 5 bulunma olasılığı var.

Financial Times'a konuşan ortak girişimin başkanı Izumi Kawanishi, Sony'nin Honda ile yapmayı planladığı araca PlayStation 5 platformunu entegre etmesinin "teknolojik olarak mümkün" olduğunu söyledi.

Tesla, geçen yıl daha geniş yatay ekranlara sahip en son Model S ve X araçlarını sunmaya başladı ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın bir demo sırasında "kelimenin tam anlamıyla PlayStation 5 seviyesinde" dediği bir AMD RDNA 2 grafik işlemci kullanmaya başladı. Aradan bir yıl geçti, Musk'ın Cyberpunk 2077 gibi büyük oyunlar ve Steam desteği için verdiği sözler henüz yerine getirilmedi. Tesla'larda oynanabilecek en dikkate değer oyun orijinal 2D Sonic the Hedgehog.


Sony'nin Vision-S 01 otomobil konseptinde bir sürü ekran ve çok sayıda Sony içeriği bulunuyor.

Ancak Sony, Tesla gibi bir arabaya sadece oyun eklemekle kalmak istemiyor. Sony Honda Mobility başkanı ve Honda Motor Co.'nun üst düzey yöneticisi Yasuhide Mizuno, “Planımız, sunmak istediğimiz eğlenceye donanım olarak hitap edecek bir araba geliştirmek” diyor. Üretecekleri elektrikli aracının tekerlekli bir içerik tüketim merkezi olması amaçlanıyor.

Sony ve Honda Mobility'nin çözmesi gereken asıl bulmaca parçası ise mobilite kısmı. Firma, otomobili otonom hale getirmeyi planlıyor. Kawanishi, “Araç içi eğlencenin keyfini sürebilmek için, aracı kullanmamak gerekiyor” diyor ve devam ediyor: “Ancak bunun gerçekleşmesi için biraz zaman geçmesi şart.”

Bu, Sony ve Honda'nın bu yılın başlarında güçlerini birleştirmesinin önemli bir parçası. Sony, yalnızca eğlence ve yazılımı değil, aynı zamanda otonom sürüş için gereken sensörleri ve teknolojiyi de getirmekle görevli. Honda ise otomobilin inşasını üstleniyor.
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