Samanyolu Haber /Gündem / Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı /05 Aralık 2020 10:01

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Çin'in Shenzhen kentinde test edilen 'robot taksiler' içeriden veya dışarıdan insanlı şoför desteği olmadan, tam otonom bir şekilde yollara çıkan ilk araç oldu.

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Tam otonom araçlar için dünyanın dört bir yanında pek çok proje yürütülüyor.

Çin merkezli bir şirket bu hayali gerçeğe dönüştürmek için oldukça önemli bir adım attı. 

CNN International'ın aktardığına göre, AutoX isimli firma Shenzhen  kentinde test ettiği araçlarda insana yer vermedi.

ÇİN'DE BU BAŞARIYA ULAŞAN İLK ŞİRKET OLDU
Çin merkezli e-ticaret platformu  Alibaba'nın destek verdiği şirketten konu ile yapılan açıklamada AutoX'in ülkede bunu başaran ilk firma olduğu bilgisinin altı çizildi.  

Daha önce yapılan testlerde olası bir aksilikte müdahale etmesi için araçların içerisinde şoföre yer veriliyor ya da uzaktan müdahale etmek için bir sistem kullanılıyordu. 

AutoX insan müdahalesinin sıfıra indirildiği, tamamen otonom sistemini Çin'in Shenzhen kentinde 25 aracında test etti. 

AUTOX CEO'SU: BU BİR RÜYA
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AutoX CEO'su Jianxiong Xiao uzun süren bir çalışmanın ardından insan etkisini tamamen devreden çıkaracak yetkinliğe ulaştıklarını belirtti. 

Testlerin başarı ile gerçekleştirildiğinin altını çizen Xiao hislerini "Bu bir rüya" sözleri ile özetledi. 

Deneme sürüşlerine ait görüntülerde otonom robot taksilerin insan desteği olmadan yayalara yol verdiği, u dönüşü yaptığı ve trafikteki anlık değişikliklere zamanında gerekli refleksi gösterdiği görülüyor.

"2 İLA 3 YIL İÇİNDE YOLCU TAŞIMAK İSTİYORUZ"
Xiao gerekli izinlerin alınarak bu araçların 2 ila 3 yıl içinde kullanıcıların hizmetine sunulmasını umduğunu belirtiyor. 

Daha önce ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Princeton Üniversitesi'nde ders veren Xiao, AutoX'i 2016 yılında kurmuştu. 
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