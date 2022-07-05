Samanyolu Haber /Medya / Survivor finali sonrası büyük tepki: Ortalık karıştı /05 Temmuz 2022 19:58

Survivor finali sonrası büyük tepki: Ortalık karıştı

Kazananı izleyici SMS'lerinin belirlediği Survivor'da bu yıl Nisa'nın şampiyon olduğu final yayı sonrasında vatandaşlardan büyük bir tepki geldiği aktarıldı.

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Bu sezon eski yarışmacıların katıldığı 'All Star' formatın yayınlanan Survivor yarışma programı final yaptı ancak tartışmalar bitmedi.

Performans olarak daha başarı olan boksör Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşının finale kaldığı yarışmada ipi göğüsleyen Nisa olunca tartışmaların da fitili ateşlenmiş oldu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre TV8'in sevilen yarışma Survivor All Star, 30 Haziran akşamı İstanbul'da yapılan büyük final ile şampiyonu belirledi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.

Ancak Nisa Bölükbaşı'nın Survivor All Star şampiyonu olmasının ardından Acun Ilıcalı'ya ve yapıma yönelik tepkiler sosyal medyada geniş yankı buldu.

ILICALI OY ORANLARINI YAYIMLAMIŞTI

Ilıcalı gelen tepkilerden sonra, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" diyerek finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayımladı.

RTÜK'TEN 'SURVİVOR' PAYLAŞIMI

Ancak bu paylaşım da çözüm olmadı. Sosyal medyada Nisa Bölükbaşı'na ve Acun Ilıcalı'ya pek çok tepki geldi. Bu tepkiler sürerken RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bir paylaşım yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak #SurvivorAllStar2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Bir çok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna."
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