Survivor yarışmasında Korona şoku

Makbule Karabudak sosyal medya hesabından gelen geçmiş olsun mesajlarını paylaştı.
TV 8'de yayınlanan "Survivor" isimli yarışmada "Gönüllüler" takımında yer alan Makbule Karabudak Koronavirüs'e yakalandı.
Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, şubat ayında Dominik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye dönmüştü. Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri dönmüştü.
Mesleği ebelik olan Karabudak, Koronavirüs'e yakalandı. Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin Koronavirüs'e yakalandığını açıklayacak.