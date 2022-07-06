Samanyolu Haber /Gündem / Survivor'daki şaibe tartışmaları büyüyor /06 Temmuz 2022 09:02

Survivor'daki şaibe tartışmaları büyüyor

Fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da geçen hafta final heyecanı yaşandı. Yarışmacıların hayranlarının da etkisiyle, final sonucu sosyal medyada tartışılırken; RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Survivor paylaşımı geldi.

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TV8'in sevilen yarışma Survivor All Star, 30 Haziran akşamı İstanbul'da yapılan büyük final ile şampiyonu belirledi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.

Ancak Nisa Bölükbaşı'nın Survivor All Star şampiyonu olmasının ardından Acun Ilıcalı'ya ve yapıma yönelik tepkiler sosyal medyada geniş yankı buldu.

ILICALI OY ORANLARINI YAYIMLAMIŞTI

Ilıcalı gelen tepkilerden sonra, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız." diyerek finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayımladı. Ancak Ilıcalının neden noter tastikini yarışma gecesi yapmadığı veya o gece açıklanan oyların neden noter tastikli olmadığı soruları kafa karıştırmaya devam ediyor.

RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI BİLE 'SURVİVOR' PAYLAŞIMI YAPTI

Ancak bu paylaşım da çözüm olmadı. Sosyal medyada Nisa Bölükbaşı'na ve Acun Ilıcalı'ya pek çok tepki geldi. Bu tepkiler sürerken RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bir paylaşım yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak #SurvivorAllStar2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Bir çok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna."


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