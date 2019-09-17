Susamam demek AKP'yi rahatsız etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti sosyal medyada en küçük bir eleştiriye bile tahammül edemiyor.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden bir kişi, "Susamam" parçasında yer alan sözlerden rahatsızlık duyduğunu belirterek, yaklaşık 15 dakika süren videoda şarkıları seslendiren 18 sanatçı hakkında suç duyurusunda bulundu.





#SUSAMAM, 25 MİLYON DEFA SEYREDİLDİ





Sözcü'nün haberine göre savcılığın şikâyetin kaydını aldığı ve incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.







Tabiat, çevre, hayvan hakları, kadına şiddet, adalet, yolsuzluk ve trafik gibi belli konulara dair sözler içeren "Susamam" videosu sosyal medyada şu ana kadar 25 milyon defa seyredildi.