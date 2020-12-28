Samanyolu Haber /Gündem / Susuzluk kapıda! /28 Aralık 2020 12:06

Susuzluk kapıda!

Kuraklık sebebiyle İstanbul barajlarının doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Doluluk oranı yüzde 20'ye kadar düştü.

SHABER3.COM

Beklenen yağışların gelmemesi ve kuraklık İstanbul barajlarının doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine getirdi. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 20,93 seviyesine kadar indi.

Son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında bu orana yakın en yakın oran 28 Aralık 2019 yılında yüzde 34,02 olarak ölçülmüştü.

28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yıllara göre baraj doluluk oranları:

28.12.2011: Yüzde 60,30

28.12.2012: Yüzde 62,42

28.12.2013: Yüzde 36,94

28.12.2014: Yüzde 56,63

28.12.2015: Yüzde 58,94

28.12.2016: Yüzde 43,23

28.12.2017: Yüzde 62,69

28.12.2018: Yüzde 81,05

28.12.2019: Yüzde 34,02

28.12.2020: Yüzde 20,93

 
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