Süt banyosu infiale sebep olmuştu!

Konya’da, bir süt toplama merkezinde "süt banyosu" görüntüleri ile infiale sebep olan Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçen hafta kabul edilmişti.







Emre Sayar, "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık? Niye Ağır Ceza'da yargılanıyoruz? onu da anlamış değilim." dedi.





Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.





EN AZ 2 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER





Turgut ve Sayar, "içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan yargılanacak.





En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.





Kazanının içinde süt banyosu yapan Sayar, Hürriyet'e verdiği mülakatta yeni bir iş bulduğunu belirterek, “Böyle bir hatayı yaptığıma inanamıyorum.” dedi.



