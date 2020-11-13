Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video daha gıda üretimi konusunda halk sağlığının tehlikeye atıldığını ortaya koydu. Görüntülerde tonlarca çürük elma görülüyor. Videoyu çeken ve paylaşan kişi elmaların kilosu 60 kuruştan meyve suyu yapımı için fabrikaya satılacağını iddia ediyor.





MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN

Elmaların satan kişi de çekim yapan arkadaşını, “Lan oğlum çekme lan” diyerek uyardığı duyuluyor. Çekim yapan Fethullah Yavuz ise:”Çekeceğim millet ne içtiğini görsün, içerken düşünün” diyor.





Görüntüler büyük tepkiye neden oldu. tv100 kanalına konuşan Yavuz şunları kaydetti: “Ben yıllardır bu sahnelerle karşılaşıyorum. Meyve almak için Kayseri’ye gittiğimde seçim yapmamızın ardından arkadaşların çürümüş meyveleri ayırdığını bir kez daha gördüm. Bu meyveler yıllardır bu şekilde satılıyor.





Meyvelerin hepsi meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Onlar bir sürü işlemden geçirdiklerini söylüyor ancak çürümüş bir meyveye ne yaparsanız yapın fark etmez. Meyve artık ölmüştür. Kilosunu da 60 kuruştan satın alıyorlar.





Ben gördüğüm manzarayı herkesin bilmesini istediğim için paylaştım. İnsan sağlığı ciddi anlamda tehlikeye atılıyor. Ben etrafımdaki kimseye meyve suyu içirmiyorum.”





Bir kaç gün önce de Konya’daki bir süt fabrikasında çalışanların süt toplama kazanlarında ‘süt banyosu’ yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.





Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

