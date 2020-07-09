Süt devi iflas etti

Koronavirüs salgını da iflas haberlerini tetikledi. Süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asrı geride bırakan Yörsan Gıda geçen yıl konkordato istemiş, Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisine kayyım atanmıştı.







Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.





Balıkesir Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına alacaklı şirket avukatlarıyla Balıkesir'de bulunan bazı süt kooperatiflerinin yöneticileri katıldı.





Hakim, Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasına karar verdi.





İflasın bugün itibarıyla açılmasına hükmedilirken, iflas açıldığının İflas Müdürlüğüne ve Susurluk Ticaret Müdürlüğüne derhal bildirilmesi kararlaştırıldı.