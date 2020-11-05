Samanyolu Haber /Gündem / Süt fabrikasında skandal! /05 Kasım 2020 14:47

Süt fabrikasında skandal!

Konya'da bir süt fabrikasında çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Biz o sütü içiyoruz. Siz de hiç mi insaf kalmadı?" ifadelerini kullandı.

Süt fabrikasında skandal!

SAMANYOLUHABER- Konya'da bir süt fabrikasında, süt kazanının içine girip banyo yapan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada infiale sebep oldu.

"Ugurrturgut" isimli kullanıcının paylaştığı TikTok videosunda süt kazanında banyo yapan bir çalışan görünüyor. Videoda Kemal Sunal’ın “Sakar Şakir” filminden bir replik de yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları süt kazanında bir çalışanın banyo yaptığı görüntüler karşısında şaşkına döndü.

SALÇA KAZANINDAKİ GÖRÜNTÜLER HÂLÂ HAFIZALARDA

Balıkesir'de faaliyet gösteren salça üretim tesisinde bir çalışanın TikTok'a yüklediği skandal video tartışmalara sebep olmuştu. 

Görüntülerde bir kişinin salça kazanına atılan domatesleri ayakları ile karıştırmıştı. Balıkesir Valiliği işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtmişti.
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