Samanyolu Haber /Gündem / Süt fiyatıyla ilgili düşündüren iddia /26 Ocak 2022 19:47

Süt fiyatıyla ilgili düşündüren iddia

Yükselen döviz kurları ve enflasyon rakamlarındaki yukarı seyir sonrası artışa geçen süt fiyatlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, “Süt maliyetlerindeki artış korkutuyor. Pastörize sütün litresini 21 liraya tüketebiliriz" dedi.

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CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, yurttaşların temel gıda maddelerinden olan ekmek ve kırmızı etteki maliyet artışlarını hesaplamış ve önümüzdeki günlerde ulaşılacak fiyatları kamuoyu ile paylaşmıştı. CHP’li Başevirgen bu kez de süt maliyetini hesapladı ve “Süt maliyetlerindeki artış korkutuyor. Pastörize sütün litresini 21 liraya tüketebiliriz" dedi.

İlerleyen günlerde hayvan yeminin ana hammaddeleri olan arpa, buğday ve mısırın 5 liranın üzerinde fiyatlanacağı ve bu maliyet artışlarının bile tek başına konsantre yem fiyatını 6 liraya çıkaracağının tahmin edildiğini söyleyen Başevirgen, “İktidar verdiği sözü tutar ve yem/süt paritesini 1,10’a çıkarırsa önümüzdeki dönemde çiğ süt alım fiyatının asgari 6,60 lira olması kaçınılmazdır. Bu artışların 1 litre pastörize karton ambalajlı süt fiyatına yansıması da 21 lira civarında olacaktır" diye belirtti.

“PASTÖRİZE SÜT GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 87 ZAMLANDI.”

Başevirgen yaptığı değerlendirmede “Yetiştiriciden litresi 4,70 liradan alınan çiğ süt, işlenerek ambalajlı pastörize süt halini aldığında tüketiciye 15 liraya satılıyor. Geçen yıl bu fiyat 8 lira civarındaydı. Yani 1 litre ambalajlı pastörize süt, geçen yıla göre yüzde 87 oranında zamlandı. Fakat 2,80 lira olan yetiştiricilerimizin çiğ süt satış fiyatı  yüzde 68 artarak 4,70 liraya çıkabildi. Yani sanayiciye gücü yetmeyen iktidar yine üreticilerimizi mağdur etti” ifadelerini kullandı.

“PARİTE ŞAŞTI, SÜTÜN LİTRESİ DE YEMİN KİLOSU DA 4,7 LİRA OLDU”

Süt sığırcılığında konsantre (kesif) yem ile süt fiyatı arasında dünyaca kabul gören bir oran olduğunu ve bu paritenin 1,3 civarında olmasının rantabl olarak kabul edildiğini söyleyen Başevirgen “Ülkemizdeki parite geçmişte 1,15’ler civarındayken bugün itibariyle 1 seviyesine düştü. Yani sütün litresi de yemin kilosu da 4,7 lira oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bu oranın 1,1’in altına düşmesi halinde süt fiyatının yeniden revize edileceğini açıklamıştı. Fakat rakamlarla oynanarak mevcut durum görmezden geliniyor ve bu süreç uzatılıyor. Çiğ süt alım fiyatları bir an önce artırılmazsa daha fazla inek kesime gidecek ve birçok üretici sektörden çekilmek zorunda kalacaktır" dedi.

“YETİŞTİRİCİNİN KARI YÜZDE 32 DÜŞTÜ”

Bir litre sütün yetiştiriciye maliyetinin, geçen yıl Ocak ayında 2,65 lirayken son bir yılda oluşan yüzde 74’lük maliyet artışı ile bugün 4,59 liraya çıktığını belirten Bekir Başevirgen, “Yetiştiricilerimiz geçen yıl Ocak ayında 2,80 lira sattığı sütten 15 kuruş kazanıyorken, bu yıl 4,70 liraya sattığı sütten 11 kuruş kazanıyor. Yani yetiştiricinin karında yüzde 32’lik bir azalma meydana geldi" diye belirtti.

Manisa Milletvekili Başevirgen, "Asıl endişemiz iktidarın üreticilere yeterli desteği vermemesi durumunda hayvan sayısında, dolayısıyla üretimde oluşacak azalmalardır. Böyle bir durumda nispeten iyimser bakarak yaptığımız bu hesaplamaların çok daha ötesinde fiyatlarla karşılaşabiliriz. Turizm sezonunda oluşabilecek talep artışı da fiyatları yukarıya doğru tetikleyebilir. Öte yandan dövizde oluşan artışlar nedeniyle ithal süt tozu ile de piyasaları regüle edemeyebiliriz. Geriye kalan tek çözüm tarımsal desteklerin artırılması özellikle de litre başına 20 kuruş olan süt prim desteklerinin zaman kaybetmeden daha yukarı çekilmesi olacaktır" diye konuştu.

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