Samanyolu Haber /Gündem / Süt inekleri bu yüzden kesime gidiyor /11 Ağustos 2022 20:08

Süt inekleri bu yüzden kesime gidiyor

Artan döviz kurları ve yüksek seyrenden enflasyon sonrasında hızla artan yem fiyatları nedeniyle üreticilerin damızlık süt ineklerini kesime gönderdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Yüksek enflasyon ve artan döviz kurları sonrasında birçok ürünle birlikte yem fiyatlarına yüklü miktarda zam gelmişti. Bu durum karşısında ise üreticilerin damızlık süt ineklerini kesime gönderdiği ifade edildi.
 Evrensel'de yer alan habere göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü bir yıl öncesine göre yüzde 3.3 azalırken, içme sütü üretimi yüzde 6.1 azaldı. Süt üreticilerinin süt ineklerini artan maliyetler nedeniyle kesime gönderdiğini kaydeden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yem maliyetleri nedeniyle süt üreticisinin elindeki damızlık hayvanların kesime gönderildiğine işaret ederek, “Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalı” dedi.

SÜT, PEYNİR, TEREYAĞI ÜRETİMİ GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8.8, ayran üretimi yüzde 7.9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 10.6, içme sütü üretimi yüzde 4.1, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3.3 ve tereyağı üretimi yüzde 2.5 azaldı.

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 33.6, ayran üretimi yüzde 25.7, yoğurt üretimi yüzde 5 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 6.2, içme sütü üretimi yüzde 6.1 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2.9 azaldı.

Bir önceki ay 891 bin 709 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziran ayında yüzde 4.5 azalarak 851 bin 309 ton oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yem maliyetleri nedeniyle süt üreticisinin elindeki damızlık hayvanların kesime gönderildiğine işaret ederek, "Üretimin devam etmesi için ya çiğ süt fiyatları artırılmalı ya da yem fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalı" dedi.
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