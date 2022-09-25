Samanyolu Haber /Gündem / "Süt üreticileri yenik düştü" açıklaması /25 Eylül 2022 19:24

"Süt üreticileri yenik düştü" açıklaması

Süt üretiminde önemli bir rolü olan damızlık hayvanlarla ilgili yaşanan sıkıntıların süt üretimini olumsuz etklemesinin beklendiği ifade edildi.

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Zam üstüne zam gelen süt ve süt ürünleriyle ilgili olarak üreticilerin girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğinin ifade edildiği aktarıldı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Beyzat, süt üreticisinin girdi fiyatlarına yenik düştüğünü belirtti.

Bu maliyetler nedeniyle üreticilerin damızlıkları kesime gönderdiğini, ayrıca ellerinde tuttukları hayvanlara verdikleri fabrika yemini azalttıklarını, bu nedenle dengeli beslemenin zorlaştığını ifade eden Beyzat, “Asıl tehlike de işte burada başladı. Dengesiz beslenmeye bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar artmaya başladı. Bu hayvanlar damızlık vasfını yitirmeye başladı” dedi.

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