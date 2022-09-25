"Süt üreticileri yenik düştü" açıklaması

Zam üstüne zam gelen süt ve süt ürünleriyle ilgili olarak üreticilerin girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğinin ifade edildiği aktarıldı.Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Beyzat, süt üreticisinin girdi fiyatlarına yenik düştüğünü belirtti.Bu maliyetler nedeniyle üreticilerin damızlıkları kesime gönderdiğini, ayrıca ellerinde tuttukları hayvanlara verdikleri fabrika yemini azalttıklarını, bu nedenle dengeli beslemenin zorlaştığını ifade eden Beyzat, “Asıl tehlike de işte burada başladı. Dengesiz beslenmeye bağlı olarak damızlık hayvanlarda besleme hastalıkları ve üremeye yönelik sorunlar artmaya başladı. Bu hayvanlar damızlık vasfını yitirmeye başladı” dedi.