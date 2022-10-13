Samanyolu Haber /Gündem / Süt krizine doğru: Ağustos’ta toplanan süt yüzde 5,2 azaldı /13 Ekim 2022 12:59

Süt krizine doğru: Ağustos’ta toplanan süt yüzde 5,2 azaldı

Maliyetlerin artması, besiciyi sağılan ineğini satmak ya da kesmek zorunda bırakınca Ağustos ayında inek sütü miktarında yüzde 5.2 azalma görüldü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; temmuz ayında 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

TÜİK, ağustos ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustos ayında yüzde 5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu. Bu miktar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 gerilemeyi ifade etti. Ticari işletmelerin ocak-ağustos döneminde topladığı inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 geriledi.

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi yüzde 15,7, tereyağı üretimi yüzde 5,5 ve yoğurt üretimi yüzde 1,9 arttı. Ayran üretimi yüzde 5,9, inek peyniri üretimi yüzde 4,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 26,9, ayran üretimi yüzde 13,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,5 ve içme sütü üretimi yüzde 1 azaldı.
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