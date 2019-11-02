Süt üreticilerine ödenen prim 25 kuruştan 10 kuruşa düşürüldü: 'Bütçede para yok'

Yerel seçim öncesinde çiğ süt destekleme primi 10 kuruştan litre başına 25 kuruşa çıkarıldı. Seçimden sonra da destekleme priminin 25 kuruş olarak devam etmesi bekleniyordu. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçede para olmadığını gerekçe göstererek çiğ süt primini litre başına 10 kuruşa düşürdü. Hem de geriye dönük olarak.





Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre Tarım desteklerinin çok geç ödenmesi nedeniyle, mayıs-haziran dönemi süt primleri henüz ödenmedi. Çiftçi 25 kuruştan prim ödemesi yapılacağını beklerken, bakanlık primi Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere 10 kuruşa düşürdü.



