Samanyolu Haber /Gündem / Süt, Yoğurt, Peynir ve et yemek ne kadar sağlıklı? /04 Ağustos 2025 21:15

Süt, Yoğurt, Peynir ve et yemek ne kadar sağlıklı?

Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Son olarak Artvin'de başlayan ve ilçelerde hızla yayılan hastalık hem üreticiyi hem de tüketicileri tedirgin ediyor.

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Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Son olarak Artvin’de başlayan ve ilçelerde hızla yayılan hastalık hem üreticiyi hem de tüketicileri tedirgin ediyor.

Kars ve Ardahan’da etkisini artıran şap hastalığı, Artvin’in Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde de yayılmaya başladı. Cevizli, Kayadibi ve Saylıca köylerinin ortak kullandığı yaylada baş gösteren hastalık nedeniyle hayvanların çoğunda ağız içi, meme ve tırnak aralarında yaralar oluştu. Dilin etkilenmesi durumunda ise ölüm riskinin arttığını belirten üreticiler, mevcut tedavilerin yetersiz kaldığını ifade ediyor.

“TÜM HAYVANLARA YAYILDI”

Üretici Beşir Dursun, şap hastalığının tüm hayvanlara yayıldığını belirterek, “İlk başta birkaç hayvanda görüldü, zamanla tüm yaylaya bulaştı. Şu an neredeyse her hayvanda hastalık var. Tedavide antibiyotik, iyot, tentürdiyot ve buz kompresi kullanıyoruz ama kesin çözüm değil. Veterinerler, bu enfeksiyonun kendi seyrinde geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak dilde oluşan vakalar ölümcül olabilir” dedi.
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