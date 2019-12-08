Süte ve peynire fahiş zam





Bugüne kadar birçok kalemde ürünlere zam gelirken gıda sektörü bunların başında gelenlerden.





Cumhuriyet’ten Gamze Bal'ın haberine göre çeşitli marketlerde, değişik periyotlarda süt ve sütün ürünlerine her ay, hatta zaman zaman 10 günde bir zam yapılıyor.





Bazı süt ve süt ürünlerinin fiyatı en son 3-6 Aralık tarihleri arasında yeniden artmış.





Son fiyat artışlarıyla beraber 1 litre kutu sütün fiyatı 5.95 TL’ye çıktığı belirtiliyor. 2019 Ocak-Mayıs aralığında bir litre kutu süt 3.75 TL iken, şimdi yarım litre sütün fiyatı 3.75 TL’den satılıyor. Yani son bir yılda bir litre kutu sütün fiyatı 3.75 TL’den 5.95 TL’ye çıkarak toplamda yüzde 58.6 artmış oldu.





Yine geçen ocak ayında 2.50-2.75 TL’den satılan “market markalı” bir litre kutu sütün fiyatı ise bu ay 3.75 TL’ye yükselmiş.





Haberde aktarılana göre, bazı yoğurt markalarına 10 günde 3 lira zam geldi. 10 gün önce 11.90 TL’den satılan iki kiloluk yoğurt, 7 Aralık itibarıyla 15 TL’ye çıktı. Son 15 gün içinde kaşar peynirin ortalama kilogram fiyatı ise yüzde 4 artarak 30 TL’ye yükseldi.





Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’ne (SETBİR) göre, fiyat artışlarının ana sebebi, hayvancılık maliyetlerinin son bir yılda yüzde 30’dan fazla artması. Çiğ süt maliyeti en az yüzde 31, yem fiyatları en az yüzde 30 yükseldi. Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar da sanayicinin belini bükmeye devam ediyor. Bunlara ambalaj malzemeleri, nakliye gibi masrafların da eklenmesi, tüketiciye zam olarak dönüyor.





Türkiye İstatistik Kurumu’nın son açıkladığı Eylül 2019 verilerine göre, toplanan inek sütü miktarı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 azalarak 730 bin 516 tona geriledi.





İçme sütü üretimi yüzde 5.2 azalarak 112 bin 983 tona, inek peyniri üretimi yüzde 4.6 azalarak 55 bin 486 tona düştü. Yoğurt üretimi ise yüzde 6.1 düşüşle 101 bin 449 tona indi.