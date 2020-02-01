Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca domino taşı gibi devrildiler

Koronovirüsü derdiyle uğraşan Çin'in Shanxi Eyaletindeki Linfen şehrinde çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Sosyal Medya platformu 'Tik Tok ' için video çekmeye çalışan bir kişi nehir kenarındaki koruma sütunlardan birine hızla tekne atıyor. Ardından kenardaki tekme atılan sütun ile birlikte domino taşı gibi tek tek yıkılmaya başlıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sütuna tekme atan adam ile arkadaşı büyük paniğe kapılıyorlar . Yetkililer nehir kenarındaki sütunlardan 215 tanesinin yıkıldığını açıklarken , Video çekerken büyük kargaşaya sebep olan kafadarlar da polise teslim olmuşlar video, bir nehir üzerinde taş bir sütunu tekmeleyen ve birbirine bağlı 215 sütunlu bir sıraya neden olan bir adamı gösteriyor.