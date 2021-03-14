Samanyolu Haber /Gündem / Suud jetleri Girit'te konuşlandı /14 Mart 2021 14:45

Suud jetleri Girit'te konuşlandı

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde Suudi Arabistan uçaklarının konuşlandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RSAF) ait savaş uçakları, Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan Souda Askeri Üssü’nde konuşlandı.

Yunan yerel medyası, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan’a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurdu.


Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın 2 hafta süreceği, tatbikatta hava üstünlüğü, karada ve denizde hedefleri koruma ve saldırı eğitimleri yapılacağı aktarıldı. Öte yandan, savaş uçaklarının Souda Hava Üssü’ne gelişini Suudi Arabistan’ın Atina’daki Büyükelçisi Dr. Saad Alammar’ın da izlediği ifade edildi.
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