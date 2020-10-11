"Suudi ambargosu küresel ticaretimizi baltaladı"

Suudi Arabistan hükümeti, Türkiye’ye yönelik başlattığı gayriresmi ambargoyu resmi hale getirmiş ve Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım, turizm, her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” diyerek boykot çağrısı yapmıştı.





Türkiyeli iş insanlarından da yazılı bir açıklama geldi.





Açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikâyetler göstermektedir ki engellemeler ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu aşarak küresel tedarik zincirleri açısından sorun haline gelmiştir. Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmemektedir. Firmalarımızın Suudi Arabistan’da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz.”





Açıklamanın imzacısı olan isimlerse şöyle:





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın.